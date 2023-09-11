11 сентября, 07:51

В Саратовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре

В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей в результате пожара в квартире жилого дома в Дергачевском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в квартире дома поселка Дергачи", - сообщили в управлении. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей.

По информации следователей, в ночь на 11 сентября в службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме на улице Льва Толстого поселка Дергачи. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей 2, 6 и 8 лет. Дети были в квартире одни.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в квартире на последнем этаже двухэтажного дома. Площадь возгорания составила 32 кв. м. Прокуратура Дергачевского района организовала проверку по факту гибели детей на пожаре.  

Теги:
РоссияСаратовская область
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