Суд приговорил к 12 годам колонии экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Он проходит по делу о взятке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18,8 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа Москвы Савеловский районный суд приговорил 44-летнего бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в двукратном размере суммы взятки, то есть более 18,8 млн рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил. Натаров взят под стражу в зале суда. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ст. 135 (совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ.

В пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщали, что Натаров был уволен. Официальный представитель ведомства пояснил, что причиной ухода стало желание Натарова не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, он решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.