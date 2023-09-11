Рогов заявил, что силы РФ уничтожили БМП Bradley при атаке ВСУ в районе Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в районе Новопрокоповки к юго-востоку от Работина российские силы контратакуют подразделения украинской армии, пытающиеся там наступать

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили БМП Bradley во время безуспешной атаки украинской армии в понедельник утром в районе Работина на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Участок между населенными пунктами Работино и Вербовое: ВСУ сегодня утром пошли в атаку при поддержке трех Bradley. Одна была уничтожена, две успели сбежать. Штурмы со стороны противника идут, результатов у них нет", - сказал Рогов.

Он добавил, что в районе Новопрокоповки к юго-востоку от Работина российские силы контратакуют подразделения украинской армии, пытающиеся там наступать.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и 7,6 тысячи единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.