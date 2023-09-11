Дело возбудили после гибели семьи от отравления угарным газом в Воронежской области

Всего погибли четыре человека

ТАСС, 11 сентября. Следователи возбудили уголовное дело после отравления угарным газом в селе Ендовище Воронежской области четырех человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 10 сентября в помещении жилого дома по улице Свободы села Ендовище Семилукского района были обнаружены тела 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги, 16-летнего подростка и 2-летней девочки с признаками отравления продуктами горения.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в ведомстве.