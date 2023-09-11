11 сентября, 08:24

В Москве женщина умерла, отравившись арбузом

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Точную причину смерти установят после проведения медицинской экспертизы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Женщина умерла после того, как съела арбуз, купленный у метро "Спортивная" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Арбуз 47-летняя женщина купила вечером в субботу около станции метро "Спортивная". После того как она съела его, ей стало плохо, появилась рвота. К утру состояние ухудшилось, прибывшие медики спасти ее не смогли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы. "Предварительно, женщина умерла в результате отравления арбузом", - добавил представитель экстренных служб. 

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© Информационное агентство ТАСС
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