Первого замминистра строительного комплекса Подмосковья задержали по делу о взятке

Виктору Осташкину может грозить до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Виктор Осташкин задержан по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Осташкин задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке, совершенное в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте", - сообщил собеседник агентства.

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании Осташкину меры пресечения в виде заключения под стражу. "Рассмотрение этого материала назначено на 11 сентября на 14:00 мск", - сказали в суде.

В случае признания чиновника виновным ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Осташкин назначили на пост первого заместителя министра стройкомплекса Московской области в конце июля 2022 года.