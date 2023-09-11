11 сентября, 10:02

В гаражном кооперативе в Подмосковье загорелись три легковые машины

Сведения о пострадавших не поступали

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на открытой площадке в Подольске, горят три легковых автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре по адресу: Подольск, улица Правды, дом 23, поступила в 12:02 мск. "Горят три легковых автомобиля на открытой площадке, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится гаражно-строительный кооператив. 

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