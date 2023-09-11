11 сентября, 10:13

Пожар в гаражном кооперативе в Подмосковье локализовали на площади почти 80 кв. м

Сведения о пострадавших не поступали

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар, охвативший три легковые машины, гараж и сарай в Подольске, локализован на площади почти 80 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Объявлена локализация пожара на площади 78 кв. м. Горят три легковые машины, гараж и сарай", - сказал собеседник агентства. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар возник днем в Подольске на улице Правды, д. 23. Согласно открытым данным, по указанному адресу находится гаражно-строительный кооператив. 

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