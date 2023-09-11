В Адыгее четверо иностранцев получили до 19 лет колонии за убийство супругов-фермеров

Подсудимые признали вину кто-то частично, а кто-то полностью

МАЙКОП, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Адыгее признал виновными в разбойном нападении и убийстве занимавшихся фермерством супругов-иностранцев четырех граждан одного из государств Средней Азии. Мужчины получили от 9 до 19 лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Верховный суд Республики Адыгея вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех иностранных граждан. <...> приговорил двух подсудимых за убийство и разбойное нападение к 19 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальных - с учетом роли каждого из них за разбойное нападение к 9 годам и 3 месяцам и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что подсудимые признали вину кто-то частично, а кто-то полностью.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее, следствием и судом установлено, что в июле 2021 года четверо иностранцев приехали в поселок Подгорный Майкопа на территорию фермерского хозяйства, где проживала пожилая семейная пара иностранных граждан. Они проникли в дом, угрожая ножом, связали мужчине и женщине руки, избили их. Супруги потеряли сознание и впоследствии скончались на месте преступления. После совершения убийства осужденные похитили денежные средства и ценные вещи на общую сумму более 3 млн 927 тыс. рублей и скрылись.

"Убитые супруги занимались выращиванием овощей, а трое из четырех осужденных за несколько месяцев до совершения преступления работали у них в качестве разнорабочих. Преступление было заранее спланировано", - пояснили в пресс-службе управления СК РФ по региону, добавив, что личности преступников были оперативно установлены во взаимодействии с полицией.