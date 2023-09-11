11 сентября, 10:26,
обновлено 11 сентября, 11:00

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497

AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

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© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy
© REUTERS/ Nacho Doce
© REUTERS/ Nacho Doce
© Ximena Borrazas / SOPA Images/ Sipa USA via Reuters Connect
© Stefano Lorusso via Reuters Connect
© REUTERS/ Hannah McKay

Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз и Тарудант

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 в Марокко возросло до 2 497. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства на своем сайте.

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По его данным, не менее 2 476 человек пострадали от сейсмической активности. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764). Экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий.

Днем ранее власти Марокко проинформировали о 2 122 жертвах и 2 420 пострадавших. 

Теги:
Марокко
© Информационное агентство ТАСС
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