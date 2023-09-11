СК возбудил дело после нападения подростка с ножом в школе в Ростовской области

В результате ЧП пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении подростка, ранившего четверых человек в одной из школ Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в понедельник утром 15-летний подросток, имея умысел на убийство учителя Краснодесантской школы, надев маску и вооружившись кухонным ножом, пришел в школу, где его действия пресекли две сотрудницы, а также родственник одной из учениц. В результате возникшего конфликта несовершеннолетний ранил их ножом. Один из потерпевших с ранением в спину госпитализирован. Никто из учеников не пострадал.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож, а также иные доказательства. Подросток задержан, с его участием выполняются следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в ведомстве.

В министерстве общего и профессионального образования региона отметили, что действия персонала позволили избежать жертв при нападении.

Вахтер, дежурный учитель, а также присутствующие родители смогли оперативно обезвредить нападавшего, после чего его забрали сотрудники полиции. <...> Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. В результате нападения дети не пострадали, учебный процесс не нарушен. <...> Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно", - говорится в сообщении.

По данным властей, здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при чрезвычайной ситуации, тревожной кнопкой с выводом сигнала на подразделение Росгвардии. Также на объекте обеспечены внутриобъектовый и пропускной режимы, что позволило своевременно обнаружить и обезвредить нападающего.

Как сообщил журналистам директор Краснодесантской школы Сергей Щербак, охрана в образовательном учреждении осуществляется силами сотрудников. "[Охрана в школе осуществляется] своими средствами, есть дежурный учитель, есть администратор. У нас нет ЧОПа. Работаем над этим вопросом", - сказал Щербак.