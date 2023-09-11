11 сентября, 10:41
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на юге, востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. Сигналы тревоги также прозвучали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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