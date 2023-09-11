СК не нашел признаков отравления арбузом у умершей москвички

Причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти москвички, признаков отравления арбузом нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность", - сказали в пресс-службе.

Следственный комитет ранее начал проверку по факту смерти женщины после того, как она съела арбуз, купленный в одной из овощных палаток Москвы. Предварительно, было установлено, что москвичка страдала несколькими хроническими заболеваниями, другие члены ее семьи также ели этот арбуз, но жалоб на здоровье у них не было.