В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили на девять лет за взятки

Суд также назначил ему штраф

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Амурской области приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Хромченко Р. В., не судимого, покушавшегося на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере и в получении должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в полномочия должностного лица, в особо крупном размере ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В июле 2017 года Роспотребнадзор выявил у местного предпринимателя нарушение в продаже меховых изделий без маркировки. Документы поступили в областное управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Бывший начальник коррупционного отдела Хромченко через подчиненного попросил передать информацию о том, что готов разрешить ситуацию за ежемесячное незаконное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. После отказа бизнесмена от этого предложения Хромченко дал распоряжение о проведении проверки в одной из торговых точек предпринимателя. В результате было изъято свыше 100 меховых изделий. Предприниматель обратился с заявлением к следователям. Также экс-глава был замешан еще в одном эпизоде взяточничества.

Суд признал Хромченко виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов 6 лет, с лишения специального звания полковник полиции. Приговор не вступил в законную силу.