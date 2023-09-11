11 сентября, 11:03

В Челябинской области во время конфликта со стрельбой три человека получили ранения

Полиция возбудила уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полицейские в Челябинской области разыскали четверых подозреваемых, которые стреляли из огнестрельного оружия в трех местных жителей. Полиция возбудила уголовное дело, следует из материалов, опубликованных пресс-службой полицейского главка региона.

"Сотрудники полиции в Челябинской области устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в Миассе на улице Свердлова, в результате которого три человека с травмами ног были доставлены в больницу. <…> В ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводятся дальнейшие мероприятия", - сказано в материалах.

По информации пресс-службы, ранения получили мужчины в возрасте 20, 28 и 73 лет. По предварительным данным, происшествию предшествовал конфликт в одном из ночных клубов. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле.

Разыскать машину и подозреваемых полицейским помогли сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. "В настоящее время в отдел полиции доставлены четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 22 лет. С ними работают оперативники, собирается необходимая информация для доказательной базы", - уточняет пресс-служба.

По данным полиции, оружие, использовавшееся во время совершения преступления, изъято. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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