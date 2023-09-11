В деле экс-замглавы Минцифры Паршина могут появиться новые эпизоды

По мнению следователя, подсудимый оказывает давление на сотрудников с целью "склонить их к даче выгодных для него показаний"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новые эпизоды могут появиться в деле бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, который обвиняется во взятке в 3,5 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-чиновнику, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Паршин М. В., находясь на свободе, используя свой авторитет, многочисленные связи и знакомства как среди сотрудников Минцифры России, зная данные о сотрудниках, осведомленных о его преступной деятельности, окажет на них влияние, в том числе путем угроз негативными последствиями, с целью склонить их к даче выгодных для него показаний, уничтожит доказательства либо иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу, учитывая, что не все свидетели установлены и допрошены, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности", - говорится в той части документа, где описываются обоснования следователя о необходимости продлить арест Паршину.

В свою очередь защита экс-чиновника с позицией суда не согласилась. Выступили против и адвокаты второго фигуранта дела - генерального директора ООО "БФТ-Холдинг" Александра Моносова. Они предлагали освободить его под залог в 187 млн рублей. Однако суд поддержал доводы следствия и продлил арест обоим обвиняемым.