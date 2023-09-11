На Московском скоростном диаметре произошло ДТП с участием шести автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МСД (СВХ, дом 31, к. 1 по Зеленоградской ул.) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра временно осуществлялось по двум полосам из четырех, но уже восстановлено в полном объеме, заключили в департаменте.