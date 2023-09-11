Суд прекратил дело в отношении бизнесмена о разрушении исторического особняка в Петербурге

Повреждения памятника следствие оценивало в 39,1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Бориса Берсона о разрушении исторического особняка князя Черкасского на Васильевском острове. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Бориса Берсона, который обвинялся в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ. Суд уголовное дело прекратил в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, ходатайство о прекращении дела поступило от защитников.

Ранее ТАСС сообщал, что один из учредителей петербургского холдинга "Адамант" Борис Берсон обвинялся в том, что, будучи собственником большинства помещений в историческом доме князя Алексея Черкасского, своим бездействием с августа 2013 года по май 2021 года нарушил требования по сохранению и использованию здания.

Дом является одним из старейших в городе, построен в 1726 году, однако перестраивался в первой трети XIX века и 1950-х годах. С 2001 года особняк числился выявленным памятником, а в 2014 года был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Как ранее отмечали в СК, здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, доступ в него никак не был ограничен, из-за чего там регулярно распивали алкоголь граждане без определенного места жительства, а помещения были захламлены. Неоднократно сообщалось о пожарах в особняке.

Повреждения памятника следствие оценивало в 39,1 млн рублей. Расследование дела Берсона было завершено осенью 2021 года. Как ранее сообщала пресс-служба судов Петербурга, фигурант много раз не являлся на процесс, представляя больничные листы, которые открывал в негосударственных клиниках непосредственно перед датами заседаний.