11 сентября, 11:23

В ДТП в Ульяновской области погиб один человек

Еще один пострадал

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ульяновской области, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta скончался на месте происшествия, водитель автобуса с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла утром 11 сентября на автодороге около рабочего поселка Сурское в Ульяновской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Van Hool. 

Теги:
РоссияУльяновская область
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