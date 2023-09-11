11 сентября, 11:47

В Брянске не подтвердились сообщения о минировании гимназии и школы

Специалисты завершили обследование зданий

ТАСС, 11 сентября. Специалисты обследовали гимназию №3 и школу №51 в Брянске, из которых утром эвакуировали учеников в связи с поступившими данными о минировании учреждений, угроза не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"После обследования специалистами информация о минировании не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник в дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Брянске заминированы гимназия №3 в Володарском районе и школа №51 в Фокинском районе, к учебным заведениям незамедлительно были направлены все службы жизнеобеспечения. Учащиеся были эвакуированы. 

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РоссияБрянская область
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