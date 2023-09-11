Пострадавший во время нападения на школу в Ростовской области находится в реанимации

Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Один из пострадавших во время вооруженного нападения на школу в Ростовской области находится в реанимации, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

"Человек, который получил проникающее ранение, был доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Таганроге. Проведено необходимое обследование, больной прооперирован, в настоящий момент находится в реанимации. У него медикаментозный сон, состояние средней тяжести", - сказал Кобзев.

По словам министра, пострадавший был оперативно доставлен в лечебное учреждение, медицинская помощь оказана ему вовремя, операция проведена быстро. Остальным пострадавшим, получившим резаные раны, медики оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в понедельник утром подросток ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников, при попытке пройти в школу с ножом в Неклиновском районе. По информации властей, нападавший был задержан очевидцами. Им оказался ученик 9-го класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. Детей среди пострадавших нет. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова взяла на контроль конфликт в школе хутора Красный Десант.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 15-летний ученик имел умысел на убийство учителя Краснодесантской школы. Злоумышленник задержан, решается вопрос об аресте подростка.