В Ульяновске в ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля пострадали три человека

По данным УМВД России по региону, оба водителя были трезвые

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в Ленинском районе Ульяновска, в результате различные травмы получили три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В результате ДТП пассажиры Ford Transit (женщина 2000 года рождения и мужчина 1999 года рождения) госпитализированы. Водитель автомобиля Lada Priora был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла утром 11 сентября напротив дома № 43 по улице Репина в Ульяновске. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и в результате столкнулся с автомобилем Lada Priora. По данным УМВД России по Ульяновской области, оба водителя были трезвые.