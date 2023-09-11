В Краснодарском крае выявили четвертый очаг АЧС

На предприятии ввели карантин

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Очаг вируса африканской чумы свиней зарегистрирован в Калининском районе Краснодарского края на территории одного из свиноводческих комплексов. В связи с выявлением в продукции свиноводства вируса африканской чумы свиней был введен карантин, сообщили в оперштабе со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

"На территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе 10 сентября выявили вирус африканской чумы свиней. На предприятии ввели карантин", - говорится в сообщении.

В карантинной зоне работают 14 специалистов госветслужбы Кубани и 4 единицы техники. В радиусе 7 км от выявленного очага также установили угрожаемую зону. Для предотвращения распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.

Ранее власти Кубани сообщали о трех выявленных очагах в Кущевском, Крыловском и Брюховецком районах, вспышки заболевания там были локализованы.