Прокуратура подала кассацию на прекращение дела об оскорблении ребенка с буквой Z на шапке

Судебное заседание назначили на 27 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловская прокуратура подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции. Об этом говорится в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

"Возбуждено кассационное производство, передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Судебное заседание назначено на 27 сентября", - говорится в опубликованных данных.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля 2023 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчина обвинялся по п. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Прекращение дела вызвало большой резонанс, к нему подключилась Генеральная прокуратура, которая, изучив решение суда, нашла существенные нарушения и поручила прокуратуре региона направить кассационное представление.