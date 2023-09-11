11 сентября, 12:46,
обновлено 11 сентября, 13:31

В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 14:47 [13:47 мск - прим. ТАСС] в службу "112" поступило сообщение о том, что на территории Саратовской области на границе с Ульяновской областью произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada и Kia. В результате ДТП из Lada погибли мужчина и женщина, из Kia погибла женщина и пострадала молодая девушка", - написал он.

На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации регионального управлении ГИБДД, на дороге в Хвалынском районе столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Toyota Auris и Kia Sportage. Уточняется, что пострадавшую девушку 19 лет доставили в больницу. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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