В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 14:47 [13:47 мск - прим. ТАСС] в службу "112" поступило сообщение о том, что на территории Саратовской области на границе с Ульяновской областью произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada и Kia. В результате ДТП из Lada погибли мужчина и женщина, из Kia погибла женщина и пострадала молодая девушка", - написал он.

На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации регионального управлении ГИБДД, на дороге в Хвалынском районе столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Toyota Auris и Kia Sportage. Уточняется, что пострадавшую девушку 19 лет доставили в больницу.