В Москве жертвой телефонных мошенников стал 94-летний генерал

Николай Коваленко отдал злоумышленникам 635 тыс. рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник политуправления Центральной группы войск СССР, 94-летний генерал-полковник Николай Коваленко отдал телефонным мошенникам 635 тыс. рублей, пытаясь спасти от уголовного преследования якобы попавшую в ДТП внучку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Николаю Коваленко позвонила с незнакомого номера девушка, представилась внучкой. Она быстро сообщила, что попала в ДТП и передала трубку неизвестному мужчине, якобы полицейскому. Тот сказал, что девушка попала в серьезное ДТП, и для того чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у генерал-полковника такой суммы не было. Он смог собрать только 635 тыс. рублей, которые передал присланному курьеру. "Спустя некоторое время мужчина позвонил внучке. Выяснилось, что в ДТП девушка не попадала, а разговор был с мошенниками", - сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело.