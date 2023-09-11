Следствие просит арестовать пенсионера по делу о поджоге релейных шкафов в Реутове

Заседание по делу состоится 15 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи требуют арестовать жителя подмосковной Балашихи по делу о поджоге релейных шкафов на станции "Реутов". Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Честных А. Л. меры пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в суде, добавив, что заседание по делу состоится 15 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФСБ задержала жителя Балашихи 60-летнего Александра Честных. Он проходит по делу о поджогах двух релейных шкафов на станции "Реутов", которые произошли 29 августа и 7 сентября.