11 сентября, 13:01

В португальском муниципалитете улицы "затопило" красным вином после ЧП на заводе

Vitor Oliveira from Torres Vedras/ CC BY-SA 2.0/ Wikimedia Commons, архив
Анадия
© Vitor Oliveira from Torres Vedras/ CC BY-SA 2.0/ Wikimedia Commons, архив

По данным издания Diario de Aveiro, в Анадии было разлито 2,2 млн литров вина

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Красное вино "затопило" улицы в португальском муниципалитете Анадия после взрыва двух резервуаров на местном винном заводе. Об этом сообщила радиостанция Radio Renascenca.

По ее информации, инцидент произошел 10 сентября. Компания уже выразила сожаления в связи с произошедшим. Хотя причины случившегося пока не установлены, производитель вина взял на себя ответственность за инцидент, в том числе расходы, связанные с устранением последствий разлива вина.

На опубликованных видеозаписях видно, как сильный поток течет по улице португальского населенного пункта. По данным издания Diario de Aveiro, было разлито 2,2 млн литров вина. 

Теги:
Португалия
© Информационное агентство ТАСС
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