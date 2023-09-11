11 сентября, 13:01,
обновлено 11 сентября, 13:07

МВД РФ объявило в розыск мэра Днепра

IMAGO/ Horst Galuschka via Reuters
Мэр Днепра Борис Филатов
© IMAGO/ Horst Galuschka via Reuters

В отношении Бориса Филатова ранее возбудили дело о подстрекательстве к геноциду

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр украинского города Днепр Борис Филатов, в отношении которого возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе ведомства без уточнения статьи.

ГСУ СК России в апреле прошлого года в отношении Филатова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы). 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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