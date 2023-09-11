В Югре возбудили дело в отношении водителя автобуса, избившего подростка

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Водитель автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, который нанес травмы подростку из-за неоплаченного проезда, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя автобуса в Сургуте. Он подозревается по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, между водителем автобуса на остановке "42-й микрорайон" в Сургуте и 16-летним школьником произошел словесный конфликт. После этого мужчина вышел и нанес травмы подростку, в том числе в виде закрытого перелома костей носа.