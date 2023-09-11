11 сентября, 13:38
Военная операция на Украине

В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам за убийство людей в Мариуполе

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Александр Слободянюк будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) Александра Слободянюка приговорили в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 25 годам в колонии строгого режима за убийство укрывавшихся от обстрелов людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего главного сержанта отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Александра Слободянюка. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, Слободянюк вместе с сослуживцами в апреле 2022 года совершил преступление, расстреляв из автомата мужчину и женщину, которые в подъезде одного из домов пытались укрыться от обстрелов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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