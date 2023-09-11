Жители Буйнакска остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Под отключение попали 45 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 45 тыс. жителей Буйнакска остались без воды из-за разрыва магистральной трубы на центральном водоводе. Устранить утечку планируют к вечеру вторника, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"На центральном водоводе Чиркей-Буйнакск произошла авария, разрыв магистральной трубы. Подача воды в город временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Под отключение попали 45 тыс. человек, из них 15 тыс. детей. Завершить ремонтные работы планируют к 18:00 вторника.

Для горожан организован подвоз воды по заявкам.