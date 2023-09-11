11 сентября, 13:51,
обновлено 11 сентября, 14:41

Число жертв наводнения в Ливии может возрасти до 250

© ТАСС/ Reuters

Как сообщили в обществе Красного Полумесяца, более 100 человек пропали без вести

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря в Ливии, может возрасти до 250. Такие данные отделения Ливийского общества Красного Полумесяца в Бенгази приводит телеканал Al Hadath.

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"150 погибли и более 100 пропали без вести в городе Дерна", - сообщило отделение. По его данным, "число погибших в результате проливных дождей может возрасти до 250".

В новость была внесена правка (17:20 мск) - уточняется заголовок. 

Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
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