Число жертв наводнения в Ливии может возрасти до 250

Как сообщили в обществе Красного Полумесяца, более 100 человек пропали без вести

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря в Ливии, может возрасти до 250. Такие данные отделения Ливийского общества Красного Полумесяца в Бенгази приводит телеканал Al Hadath.

"150 погибли и более 100 пропали без вести в городе Дерна", - сообщило отделение. По его данным, "число погибших в результате проливных дождей может возрасти до 250".

В новость была внесена правка (17:20 мск) - уточняется заголовок.