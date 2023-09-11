В ДНР к 25 годам приговорили бойца ВСУ, застрелившего двух мирных жителей в Мариуполе

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащего ВСУ приговорили в Донецкой Народной Республике к 25 годам заключения за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 23-го отдельного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Олегу Безволеву. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти (ч. 1 ст. 356, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2022 года состав 23-го батальона располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Безволев обнаружил женщину и мужчину, передвигавшихся по Никольскому проспекту по направлению к занимаемой им боевой позиции. Об этом он доложил вышестоящему руководству и, получив приказ об убийстве указанных лиц, полагая, что они могут занимать пророссийскую позицию, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина и женщина погибли на месте.