Вандалы в Молдавии нанесли проукраинский лозунг на памятник советским танкистам

Как сообщил глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович, полиция зарегистрировала преступление

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Молдавские поисковики призвали общественность помочь привести в порядок памятник советским воинам в селе Корнешты Унгенского района, который осквернили вандалы. На основание постамента с танком "ИС-3" они нанесли оскорбительные надписи и лозунг "Слава Украине", сообщил глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.

"Памятник воинам 6-й танковой армии, первой вышедшей на государственную границу в марте 1944 года. Нанесены оскорбительные надписи. Подонки залили гранитные плиты, обезобразили постамент", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, прибывший на место майор полиции зарегистрировал преступление, виновных будут искать.

"Вместе с майором попытались оттереть краску с гранитных плит - с трудом, но получается", - добавил Петрович. По его словам, представители администрации села Корнешты, вблизи которого установлен памятник, распорядились закрасить лозунг "Слава Украине", а остальные надписи оставили, объяснив это тем, что монумент не находится на балансе органов местного самоуправления. Петрович обратился к общественности с просьбой помочь привести монумент в порядок.

Ранее Петрович заявил, что вандалы действуют по ночам, не решаясь совершать свои акции в населенных пунктах, где жители с почтением относятся к истории и памяти о погибших. С памятниками советского периода в Молдавии призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.