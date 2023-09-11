В Воронежской области выявили девятый случай заражения сибирской язвой

Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Медики выявили девятый случай заражения сибирской язвой в Воронежской области. Восемь из них зафиксированы в очаге заболевания в селе Лебединка Богучарского района, сообщила ТАСС представитель пресс-службы здравоохранения региона.

"Лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района.

. Помимо этого продолжает лечение в больнице житель Панинского района. Детей среди заразившийся нет", - сказала она.

Ранее медики сообщали о госпитализации в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №8 восьми человек из села Лебединка, у семи из них была диагностирована сибирская язва. Также в конце августа в БСМП №8 из очага сибирской язвы в селе Красные Холмы Панинского района госпитализирован мужчина, у которого подтверждено заболевание.

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили проект указа губернатора региона, в котором сообщили, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, д. 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. В очагах предложили ввести карантин, установить в радиусе двух километров неблагополучную зону и в радиусе пяти километров - угрожаемую зону, ограничить посещение, перемещение и убой животных, продажу их продуктов и так далее.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября.