В Петербурге количество случаев кишечной инфекции после еды из доставки выросло до 248

D стационарах города остается 129 человек, в том числе 2 ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат", в Петербурге выросло до 248. В стационарах находятся 129 человек, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 248 случаев ОКИ, в том числе у двух детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в стационарах города остается 129 человек, в том числе 2 ребенка. У 28 заболевших обнаружена Salmonella. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее в пресс-службе сообщали о 171 случае ОКИ и госпитализации 99 человек. При проверке производственных помещений АО "Грин бокс" были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.