Суд приговорил к реальным срокам фигурантов дела о гибели детей на Сямозере в Карелии

Двум бывшим инструкторам назначили наказание в виде 6 лет и 5 лет лишения свободы

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Петрозаводской городской суд вынес приговор по делу о гибели в 2016 году 14 детей на Сямозере в Карелии, назначив бывшим инструкторам лагеря реальные сроки. Они получили 6 и 5 лет в исправительной колонии общего режима, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура республики.

"Петрозаводский городской суд Республики Карелия огласил приговор по уголовному делу в отношении двух бывших инструкторов детского санаторно-оздоровительного лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро". Они признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 6 лет и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Ранее по данному делу был вынесен оправдательный приговор в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело было направлено на пересмотр.

Дело Круподерщикова и Ильина рассматривается Петрозаводским городским судом уже во второй раз. В 2019 году оба фигуранта были оправданы по ст. 238 ч. 3 УК РФ, но по решению Третьего кассационного суда Санкт-Петербурга в 2020 году дело было направлено на пересмотр. Судебный процесс также приостанавливали в августе 2020 года из-за прохождения Круподерщиковым срочной службы в армии, его возобновили в январе 2021 года.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 несовершеннолетних. В походе их в том числе сопровождал Круподерщиков, инструктор Ильин в день трагедии в лагере отсутствовал.