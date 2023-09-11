СК Белоруссии начал заочное производство против членов террористической организации BYPOL

Как уточнили в ведомстве, речь идет о шестерых представителях этой организации

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство по уголовному делу в отношении шестерых представителей террористической организации BYPOL. Об этом сообщили в следственном ведомстве страны.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников террористической организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога", - отметили в СК республики.

Как проинформировали в Генпрокуратуре, решение о специальном производстве в отношении находящихся за рубежом представителей BYPOL согласовал генеральный прокурор Андрей Швед. "Ко всем обвиняемым с санкции прокурора заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в Генпрокуратуре. Александру Азарову, Владимиру Жигарю, Игорю Лобану, Андрею Остаповичу, Матвею Купрейчику и Олегу Талерчику предъявлены обвинения в совершении действий с целью захвата власти, создании и руководство экстремистским формированием, умышленном разжигание вражды и розни, а также ряд других обвинений.

BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране.