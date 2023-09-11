В Петербурге экс-полицейских осудили на пять лет условно за кражу более 15 млн рублей

Суд также обязал их возместить материальный ущерб потерпевшему в размере 15 млн 850 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Двоих бывших сотрудников полиции в Санкт-Петербурге осудили на пять лет условно, им также необходимо возместить ущерб в размере более 15 млн рублей, которые они похитили у предпринимателя в отеле. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Собранные следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух мужчин, ранее занимавших должности оперуполномоченного и инспектора подразделений ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года, а также взыскано в солидарном порядке в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба 15 млн 850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, по версии следствия, 20 марта 2018 года соучастники, занимая вышеуказанные должности, по службе производили обыск в одном из отелей Петербурга, незаконно они приникли в один из номеров, не предназанченный для обыска, откуда тайно похитили денежные средства, принадлежащие местному предпринимателю, в общей сумме 15 млн 850 тыс. рублей. Позже деньгами они распорядились по своему усмотрению.