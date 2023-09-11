Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2 681

По данным МВД королевства, по меньшей мере 2 501 человек пострадал

ТАСС, 11 сентября. Число погибших в результате землетрясения в Марокко магнитудой 7 достигло 2 681. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД королевства.

По его информации, по меньшей мере 2 501 человек пострадал. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 591) и Тарудант (809). Экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий.

Ранее власти страны сообщали о 2 497 погибших и 2 476 раненых.

Землетрясение в королевстве произошло 8 сентября. По информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Стихией были разрушены или повреждены не только жилые дома, но и несколько объектов, представляющих культурно-историческую ценность.

В стране объявлен трехдневный траур. По данным телеканала Al Jazeera, 10 сентября во всех мечетях Марокко прошла заочная поминальная молитва по погибшим.