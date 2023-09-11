Суд снял с рассмотрения вопрос об аресте первого замминистра стройкомплекса Подмосковья

Виктора Осташкина задержали по делу о даче взятки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы снял с рассмотрения вопрос об аресте первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Виктора Осташкина, задержанного по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материал об избрании меры пресечения Осташкину В. В. был снят с рассмотрения по причине недоставления подозреваемого в суд", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что причина, по которой он не был доставлен, суду неизвестна.

Ранее сообщалось, что Осташкин задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке, совершенное в особо крупном размере).

Ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу было зарегистрировано в Тверском суде Москвы, рассмотрение материала было назначено на 14:00 11 сентября.

Осташкин был назначен на пост первого заместителя министра стройкомплекса Московской области в конце июля 2022 года.