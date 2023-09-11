11 сентября, 16:33

Суд арестовал пенсионера из Балашихи по делу о поджоге релейных шкафов в Реутове

Поджоги произошли 29 августа и 7 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Балашихи по делу о поджоге релейных шкафов на станции "Реутов". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Честных А. Л. меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что заседание по делу состоится 15 сентября, однако позже в суде уточнили, что оно прошло в понедельник.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ФСБ задержала жителя Балашихи 60-летнего Александра Честных. Он проходит по делу о поджогах двух релейных шкафов на станции "Реутов", которые произошли 29 августа и 7 сентября. 

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