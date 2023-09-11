Во Владимирской области ликвидировали пожар в женском монастыре

Площадь возгорания составила 500 кв. м

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на площади 500 кв. м в Ризоположенском женском монастыре в Суздале Владимирской области, в результате ЧП погибла 83-летняя пенсионерка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Ризоположенском женском монастыре. <…> К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения. <…> Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане. Пожарные спасли троих человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и находилась без сознания. "Пожарные вывели их из горящего здания на свежий воздух, пожилую женщину вынесли на руках и передали врачам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован на площади 500 кв. м. К тушению привлекались 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 29 человек и 10 единиц техники.