Суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении "Грин Бокс" после отравления 248 человек

Компании вменяются нарушения в некачественной уборке помещений, в местах хранения продуктов обнаружены тараканы и мухи, отсутствие маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании АО "Грин Бокс", продукцией которой отравились 248 человек. В результате проверки в помещениях были обнаружены множественные нарушения хранения продукции, мухи и тараканы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении АО "Грин Бокс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компании вменяются нарушения в некачественной уборке помещений, в местах хранения продуктов обнаружены тараканы и мухи, отсутствие маркировки, отсутствие бактерицидного оборудования в цехах упаковки. Продукция доставлялась в грязной таре, ряд сотрудников допущены до работы без медицинских книжек, предприятие не оснащено достаточным набором средств для реализации технического процесса, не все помещения оборудованы умывальниками.

Как отметили в компании АО "Грин Бокс", в данный момент проводится служебное расследование, по его итогам руководство обязуется принять все необходимые меры для устранения нарушений в кратчайший срок. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале сообщила, что количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, выросло до 248. В стационарах находятся 129 человек, в том числе два ребенка. У 28 заболевших обнаружена Salmonella.