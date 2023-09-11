В Ливии ввели комендантский час в пострадавших от наводнения районах

По данным представителя Ливийской национальной армии, число жертв стихии превышает 2 тыс., 5 тыс. считаются пропавшими без вести

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Ливийские власти объявили о введении комендантского часа в восточных районах страны, пострадавших от катастрофического наводнения и ливней, вызванных циклоном "Даниэль". Об этом сообщил телеканал Sky News - Arabia.

Комендантский час введен сроком на два дня, в пострадавшем от стихии регионе объявлено чрезвычайное положение.

По данным представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), число жертв стихии на данный момент превышает 2 тыс., 5 тыс. считаются пропавшими без вести.

Ранее глава правительства восточного региона Ливии Усама Хаммад сообщил, что, по его данным, число жертв наводнения в регионе Дерна "превысило две тысячи". Он отмечал, что целые кварталы в Дерне были смыты наводнением в море. По свидетельству ливийского новостного портала Al Wasat, в Дерне разрушены все мосты, все подъезды к городу блокированы. Как отмечают представители Красного Полумесяца, обстановка в городе близка к катастрофической.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами. Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести. Как указали в Правительстве национального единства Ливии, подобные нынешним ливни в восточных регионах не отмечались более 40 лет.

В Ливии объявлен трехдневный национальный траур.