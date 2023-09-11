На Запорожье сообщили, что ВСУ атаковали четырьмя БПЛА жилые многоэтажки в Энергодаре

В оперативных службах региона рассказали, что в одном из зданий на первом этаже находится отделение по вопросам миграции

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали не менее четырех беспилотника для атаки на жилые многоэтажные дома в городе Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Ориентировочно в 17:30 мск боевики ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома в Энергодаре на улице Строителей. В одном из них на первом этаже находится отделение по вопросам миграции. Атака совершалась с использованием не менее четырех БПЛА. Один из них уничтожен на подлете. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб.