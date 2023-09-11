11 сентября, 16:31
Военная операция на Украине

На Запорожье сообщили, что ВСУ атаковали четырьмя БПЛА жилые многоэтажки в Энергодаре

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В оперативных службах региона рассказали, что в одном из зданий на первом этаже находится отделение по вопросам миграции

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали не менее четырех беспилотника для атаки на жилые многоэтажные дома в городе Энергодаре Запорожской области.

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Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Ориентировочно в 17:30 мск боевики ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома в Энергодаре на улице Строителей. В одном из них на первом этаже находится отделение по вопросам миграции. Атака совершалась с использованием не менее четырех БПЛА. Один из них уничтожен на подлете. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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