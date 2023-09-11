11 сентября, 17:24

В КЧР пострадавшую в горах туристку эвакуировали на вертолете

В работах были задействованы 11 спасателей, по пути к пострадавшей они преодолели 15 км по горам

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Туристка из Москвы сорвалась со склона в горах Карачаево-Черкесии. Спасатели эвакуировали женщину на вертолете и передали медикам, сообщили в региональном главке МЧС.

"Шестеро москвичей путешествовали по горной местности в Урупском районе. На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в работах были задействованы 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. По пути к пострадавшей они преодолели 15 км по горам. Поход не был зарегистрирован в МЧС России. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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