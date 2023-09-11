В Москве на станции метро "Римская" женщина упала под поезд и погибла

В ГУ МВД добавили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Женщина упала под прибывающий поезд на станции метро "Римская" на салатовой ветке московского метро, она погибла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции метро "Римская" произошло падение человека под поезд. Женщина скончалась", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД добавили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены. Позже отмечалось, что движение поездов на салатовой ветке вошло в график после сбоя.