ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Ущерб государству составил около 50 млн рублей

ТАСС. 11 сентября. Следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба, ущерб государству составил около 50 млн рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили часть персонала ресторанов, противоправная деятельность которых попала в поле зрения силовиков.

"В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства", - сказал собеседник агентства. По его словам, на момент возбуждения уголовного дела по п. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей. По данным следствия, в сговоре с поставщиками столичные рестораторы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. Санкция статьи, которая вменяется пока неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В правоохранительных органах уточнили, что проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Отвечая на официальный запрос агентства, ресторатор подтвердил факт проверки персонала ресторана со стороны правоохранительных органов и заявил, что руководство заведений взаимодействует со следователями. При этом он отметил, что следственные действия не мешают ведению его бизнеса. Комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

О поставщиках

В ходе предварительного следствия установлено, что некоторые рестораны сети "имели некоторых сомнительных поставщиков морепродуктов", которые не прошли проверку в Федеральной государственной информационной системе "Меркурий". "Данная система позволяет детально контролировать, где морепродукты были добыты, кто занимался перевозкой краба и какой ресторан его реализовал. Если товар имеет электронный обрыв, то можно считать его добытым контрабандным путем", - рассказали в правоохранительных органах. Для прояснения этих обстоятельств в качестве свидетелей на данный момент допрошены некотрые генеральные директоры и материально-ответственные лица ресторанного холдинга Зарькова. После проведения следственных действий, в том числе изъятия финансовых и товарных документов, следствие определит их правовой статус.

В столичной коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", юристы которой представляют интересы директоров и сотрудников холдинга, отказались давать пояснения, сославшись на конфиденциальность условий соглашения с клиентом.

В 2023 году один из ресторанов сети White Rabbit Family попал в десятку лучших ресторанов России, а в 2021-м три заведения сети - White Rabbit, Selfie и "Сахалин" - были удостоены по одной звезде самого авторитетного в мире ресторанного гида Michelin.